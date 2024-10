De Fietsbieb van Londerzeel verhuist naar het voormalig gemeentehuis in het centrum: “De meest geschikte locatie”

Sinds 2020 stelt de gemeente Londerzeel het gebouw in de Kerkhofstraat 52 gratis ter beschikking aan Beweging.net om er de Fietsbieb te organiseren, maar dat gebouw gaat tegen de vlakte.

“Via een maandelijks openingsmoment kunnen inwoners voor een kleine prijs kwalitatieve tweedehandsfietsen voor 2- tot 12-jarigen lenen. Door de herinrichting van de parking in de zone tussen en rondom het MAC (het voormalig OCMW-gebouw) en het woonzorgcentrum Herfstvreugde, wordt de woning in Kerkhofstraat 52 begin 2025 gesloopt. Daardoor moet de Fietsbieb verhuizen waarbij het voormalig gemeentehuis in centrum Londerzeel naar voor kwam als de meest geschikte locatie”, legt burgemeester Conny Moons uit.

“In 2023 ontleenden maar liefst 112 inwoners een kinderfiets via de Fietsbieb”, vertelt schepen Greet Segers. “Door deze verhuis kunnen we het waardevolle aanbod van de Fietsbieb behouden en structureel ondersteunen.”

Verhuis voorzien begin 2025

Om het voormalig gemeentehuis operationeel te maken, zal de Gemeente Londerzeel in eigen beheer de nodige aanpassingen doen. Daardoor kan vanaf begin januari 2025 de Fietsbieb terecht op de nieuwe locatie. Burgemeester Conny Moons vult aan: “Met beperkte investeringen in sanitair en elektriciteit kunnen we nu toch al een deel van de gelijkvloerse verdieping van het voormalig gemeentehuis een mooie maatschappelijke invulling geven in afwachting van een structurele bestemming voor het gebouw.”

Voor het voormalig gemeentehuis liep eerder een traject om het gebouw in erfpacht te geven, maar daarbij werd geen geschikte kandidaat gevonden. “Het gebouw verkopen is voor ons geen optie. Wel hebben we beslist om een audit te laten uitvoeren naar de energetische toestand met mogelijke optimalisaties en de bouwfysische mogelijkheden”, duidt de burgemeester nog.