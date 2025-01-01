Zaventem voert meldingsplicht in voor innemen openbare ruimte

Kranen, containers en parkeerplaatsen die met kegels of stoelen worden afgezet - heel wat mensen doen maar wat wanneer ze verhuizen of verbouwingswerken uitvoeren. Als het van de gemeente Zaventem afhangt is het gedaan met de chaos op de openbare weg.

Zaventem voert een meldingsplicht in voor wie openbare ruimte inneemt. Inwoners en bedrijven die zonder goedgekeurde aanvraag een stuk openbare ruimte innemen, riskeren een boete van 250 euro.