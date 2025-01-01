Provincie vraagt met nieuwe campagne respect voor alle gebruikers van fietssnelwegen
De provincie Vlaams-Brabant vraagt meer hoffelijkheid op fietssnelwegen. Die worden almaar meer gebruikt door schoolgaande jeugd en voor woon-werkverkeer. Zo steeg het aantal fietsbewegingen tussen januari en augustus van dit jaar met bijna 15 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Motiverende borden moeten er je nu aan herinneren voorzichtig te zijn en genoeg aandacht te hebben voor anderen. De borden vind je tot het einde van het jaar op onder meer de fietssnelwegen tussen Antwerpen en Brussel, Asse en Brussel, en Leuven en Mechelen.
"Hier zijn veel soorten van gebruikers en soms merken we dat dit conflicten geeft. Meestal geldt dan het recht van de snelste en daar willen we toch wat aandacht voor vragen. Elke gebruiker van onze fietssnelwegen heeft recht op een plekje en op respect," aldus gedeputeerde Bart Nevens (N-VA).