Anderhalf uur aanschuiven op E40 in Ternat door brandende vrachtwagen

Rond half zes vanochtend vatte een vrachtwagen vuur op de E40 ter hoogte van Ternat. de brandweer sloot twee van de drie rijstroken om die te kunnen blussen. De baan is intussen opnieuw vrij, maar de hinder zal nog een tijdje duren. Mensen die vanuit Gent komt, rijden het best om via de E17 en A12. De vrachtwagen was geladen met veevoer. Een deel van de lading is op de rijweg beland en moest opgeruimd worden nadat de vrachtwagen getakeld werd.