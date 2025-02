Auto rijdt in kanaal Brussel-Schelde: vrouw uit Hamme overleden

“Om 3.53 uur werden wij gecontacteerd voor een voertuig dat in het kanaal was gereden”, zegt commissaris Franky Maes van de politiezone KLM . “Onze ploegen waren vijf minuten later ter plaatse. Ze hebben de achterlichten van het voertuig nog gezien maar om 4.06 uur is de wagen helemaal onder het wateroppervlakte verdwenen. Om 4.35 uur heeft de brandweer het voertuig gelokaliseerd en tien minuten later hebben duikers het slachtoffer uit het voertuig gehaald.”

Over de omstandigheden is er nog geen duidelijkheid. “Het wordt gecatalogeerd als verdacht overlijden. Het onderzoek loopt.” Het slachtoffer is een vrouw van 63 uit Hamme.