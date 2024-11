Belgian Icons: Atomium zal Brussels Airlinesvliegtuig sieren

900 mensen stuurden een ontwerp naar Brussels Airlines. Een 15-koppige interne jury bracht dat aantal terug tot 15 designs. Het brede publiek mocht dat aantal dan weer reduceren tot 5 ontwerpen. Een ontwerp werd door een externe jury, met onder andere Alex Callier en Sandra Kim als leden, tot winnaar uitgeroepen.

Die winnaar is nu bekend. De Waals-Brabantse architect Thomas Faes liet zich inspireren door het Atomium. "Voor mij is het Atomium hét symbool van België. Ik heb er herinneringen aan uit mijn kindertijd, toen we er op schooluitstap zijn geweest," aldus Faes. Het icoon van Expo 58 zal een van de Brussels Airlines-vliegtuigen sieren.