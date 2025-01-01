Burgemeester Van den Brande over trajectcontroles: "Voorgelegd aan toezichthoudende overheid"

Afwachtende houding

Net zoals onder andere Lennik, Pepingen, Beersel, Londerzeel en Asse werkt de gemeente Meise samen met de firma TaaS voor het beheer van de trajectcontroles in de gemeente. Nu de politierechtbank in Vilvoorde heeft geoordeeld dat de boete die mobiliteitsexpert Johan De Mol kreeg ongeldig is omdat een privébedrijf het meettoestel mee financiert komt het systeem dat heel wat gemeenten toepassen op losse schroeven te staan.

Burgemeester van Meise Gerda Van den Brande neemt een afwachtende houding aan. "We hebben de overeenkomst die we met TaaS hebben afgesloten aan de toezichthoudende overheid voorgelegd", zegt Van den Brande. "De overeenkomst heeft de procedure doorlopen en er werden geen vraagtekens bij gesteld."

Het vonnis doet heel wat steden en gemeenten de wenkbrauwen fronsen. De Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten pleit voor helderheid. "Een vraag die VVSG al geruime tijd heeft: moeten we die wetgeving niet robuuster maken?" zegt Wim Dries, de voorzitter van de VVSG. "Mag je dit doen met een private firma ja of nee? Hoe financier je die investeringen?"

"Rijd niet te snel"

Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder heeft verklaard dat ze het momentum wil aangrijpen om "de excessen aan te pakken". Het gevoel leeft bij heel wat burgers dat de trajectcontroles een geldkoe voor de gemeenten zijn, maar in sommige gemeenten blijken de inkomsten minder hoog te zijn. "Dat is eigenlijk de bedoeling", zegt burgemeester Van den Brande. "Na verloop van tijd moeten de inkomsten zakken. Nu is het ook wel zo, dat de Merchtemsesteenweg een gewestweg is, daar komen heel veel auto's langs. Dus het daalt wel, maar het blijft nu wel op dezelfde hoogte staan."

Ook Wim Dries benadrukt dat de lokale overheden de inkomsten van trajectcontroles vaak gebruiken om het meetsysteem te onderhouden. "Als er dan iets overblijft steken lokale besturen het geld terug in hun stad of gemeente en terug in verkeersveiligheid of wegen of anderen, dus ja, dat wordt gebruikt, maar ik denk dat dat goed gebruikt wordt", zegt Wim Dries. "Er is een veel simpelere manier: rijd niet te snel en dan hoef je niets te betalen."