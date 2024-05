Campagne "Rij veilig, wij veilig" vraagt aandacht voor verkeersregels aan grote werven

In 2022 waren er drie dodelijke ongevallen en 511 ongevallen met gewonden aan wegenwerken. Die cijfers zijn vergelijkbaar met die van het jaar daarvoor. Iets meer dan de helft van die ongevallen vindt plaats op in de aanloop naar werven langs gewestwegen en autosnelwegen, de andere ongevallen gebeuren op lokale wegen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer bekijkt bij elke werf wat nodig is om de veiligheid van bestuurders en wegenwerkers te verhogen. Zo worden mobiele werven beveiligd met botsers en wordt de snelheid er verlaagd. Maar voortaan komt er ook structureel een vaste betonnen afscherming in de plaats van losse werfbakens. Indien dat niet mogelijk is, wordt de ruimte tussen de bakens en de werf zo breed mogelijk gemaakt tot maximaal één rijstrook.