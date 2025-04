Conflictvrije verkeerslichten langs N9 in Asse: "Wel langer aanschuiven"

Dinsdag is de conflictvrije verkeerslichtenregeling in gebruik genomen op de kruising van de Brusselsesteenweg en De Breukeleer in Asse. In afwachting van de verdere herinrichting van de gewestweg, realiseerde een aannemer in opdracht van het Agentschap de nieuwe oversteekplaats met een conflictvrije verkeerslichtenregeling. Voetgangers en fietsers nabij de bushaltes ‘Kobbegem De Breukeleer' steken nu veiliger over.

De werken om het kruispunt aan industriezone Broekooi conflictvrij en verkeersveiliger te maken, zijn gestart. "Op de drukke momenten zullen de gebruikers van het kruispunt wel langer moeten aanschuiven. Dat is vaak het geval als regelingen maximaal conflictvrij gemaakt worden", klinkt het bij het Agentschap. "Als de conflicterende rijbewegingen niet meer samen groen licht krijgen, moet de groentijd worden herverdeeld. Ieder krijgt zijn eigen 'groentijd'. Die wordt verkregen door de groentijd van een andere rijbeweging in te korten, of door de volledige cyclus van een verkeerslichtenregeling te verlengen. Het resultaat is in beide gevallen dat de weggebruikers langer moeten wachten."

Het einde van de werken is voorzien in juli.