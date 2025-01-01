Brussels Airport vertrekhal

Cyberaanval zindert na op Brussels Airport: 10 procent van de vluchten geschrapt

De cyberaanval op het Amerikaanse bedrijf Collins Aerospace zindert ook vandaag nog na. Brussels Airport verwacht dat vandaag zowat één op de tien vluchten wordt geannuleerd, dat heeft de woordvoerder van de luchthavenuitbater gisteren gezegd.

Sinds vrijdagavond ondervinden verschillende Europese luchthavens hinder. De cyberaanval met ransomware op de leverancier van check-in- en boardingsystemen heeft nog steeds gevolgen.

Eén op de tien vluchten zullen vandaag worden geschrapt, klinkt het bij de woordvoerder van Brussels Airlines. De luchthaven raadt reizigers aan om ruim op voorhand naar de luchthaven te komen; twee uur voor een vlucht binnen de Schengenzone, drie uur voor een vlucht buiten de Schengenzone.

De hinder is goed te volgen op de website van de luchthaven.

