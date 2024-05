Daar zijn de wielertoeristen weer: wat zeggen de verkeersregels?

Met de zomer in aantocht en de vele wielertoeristen die onze regio dan doorkuisen, leggen we ons oor te luister bij de politie om de verkeersregels voor fietsen in groep op te frissen. Dit weekend zagen leden van wielerclub Feryn een dodelijk ongeval met één van hun metgezellen gebeuren. De club uit Kapelle-Op-den-Bos krijgt daarvoor psychologische begeleiding en benadrukt dat ze veel belang hecht aan veiligheid en zich aan de verkeersregels houdt. Het ongeval van zondag blijkt dan ook een tragisch ongeval te zijn.