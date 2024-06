De Lijn wijzigt aanbod voor de Vlaamse Rand

Vanaf 1 juli 2024 voert De Lijn een beperkt aantal aanpassingen door in de Vlaamse Rand. Het kan gaan om een frequentieverhoging of -verlaging, een extra halte, een extra rit in functie van een school, een verandering in de avondbediening enz.

"Een openbaarvervoernetwerk is geen statisch, maar wel een levend gegeven dat regelmatig aanpassingen nodig heeft. Daarvoor baseert De Lijn zich op data: op vragen en meldingen van klanten, stakeholders en personeel, en in evenwicht met de beschikbaarheid van voertuigen en personeel bij De Lijn en haar exploitanten", klinkt het bij De Lijn.

De aanpassingen die vanaf 1 juli van kracht worden, zijn al raadpleegbaar op de website. Reizigers kunnen via de routeplanner controleren of er wijzigingen zijn in hun reisroute en of ze nieuwe verplaatsingsmogelijkheden krijgen. Op de website van De Lijn staat een overzicht per provincie. Er worden ook nieuwe dienstregelingstabellen geplaatst bij de betrokken haltes.