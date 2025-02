Deelfietsen van Blue-bike niet langer aan station in Merchtem: “Te weinig interesse”

Blue-bike en de gemeente Merchtem openden in november 2022 een Blue-bikelocatie aan het station van Merchtem. Door de komst van de gekende blauwe fietsen aan het station konden pendelaars op de deelfiets overstappen voor de laatste kilometers van hun verplaatsing. “Onze doelstelling bij de opstart van dit project was om 500 ritten per jaar te behalen. In 2024 werden 160 ritten gedaan door 62 unieke gebruikers. We merken een dalende trend op in de cijfers”, zegt schepen van Mobiliteit Dirk Blomme. “Komt dit door de afschaffing van de subsidiëring door de Vlaamse Overheid waardoor de kostprijs voor de gebruiker steeg tot 2,50 euro per rit of komt het omdat een fiets leasen via je werkgever bijna in iedere sector mogelijk is?”

Merchtem stelt vast dat er te weinig mensen gebruik maakten van de fietsen. “We bieden ook twee deelwagens aan waarvan het gebruik in stijgende lijn zit”, vult burgemeester Maarten Mast aan. “We doen daarom graag een warme oproep aan onze inwoners om de deelwagens te gebruiken zodat we dit project wel kunnen verderzetten.”