Brussels Airport

Door staking vertrekt volgende week woensdag geen enkel vliegtuig op Brussels Airport

Brussels Airport schrapt volgende week woensdag alle vertrekkende vluchten omdat het veiligheidspersoneel en de bagage-afhandelaars die dag deelnemen aan één van de drie stakingsdagen. Door de staking zullen er ook minder vliegtuigen aankomen in Zaventem. Dat meldt de luchthaven via de website.

Op maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 november organiseren de vakbonden nationale actiedagen. Die zullen ook een impact hebben op Brussels Airport omdat het veiligheidspersoneel en de bagage-afhandelaars op woensdag deelnemen. “Om de veiligheid van onze passagiers en ons personeel te kunnen garanderen, hebben we beslist om geen vertrekkende passagiersvluchten te laten doorgaan”, staat te lezen op de website van Brussels Airport. De luchthaven waarschuwt dat ook sommige aankomende vluchten geschrapt worden. Om welke vluchten het gaat, is nog niet duidelijk.

Luchtvaartmaatschappijen zullen passagiers rechtstreeks informeren over geannuleerde vluchten en beschikbare opties. Brussels Airport vraagt passagiers om volgende week woensdag niet naar de luchthaven te komen.

De luchthaven verwacht geen gevolgen van de stakingsacties op 24 en 25 november.

Meest bekeken

Politiek
Economie
Samenleving
Mobiliteit

Grimbergen verhoogt gemeentelijke belastingen fors: “Daartegenover staat 100 miljoen euro aan investeringen”

din 18 nov
Gaslek in Wolvertem: perimeter ingesteld
Samenleving

Gaslek in Wolvertem: perimeter ingesteld

Jeugdhuis 't Bronneken Asse
Jeugd

Jeugdhuis ’t Bronneken krijgt een nieuwe invulling als 'De Bron'

Politiek

Oppositie over verhoogde belastingen in Grimbergen: “Gemeentelijke financiën al jaren problematisch”

Minder treinen van en naar Brussels Airport door werken aan het spoor: “Bouw extra reistijd in”
Mobiliteit

Minder treinen van en naar Brussels Airport door werken aan het spoor: “Bouw extra reistijd in”

Meer nieuws uit de regio

Minder treinen van en naar Brussels Airport door werken aan het spoor: “Bouw extra reistijd in”
Mobiliteit

Minder treinen van en naar Brussels Airport door werken aan het spoor: “Bouw extra reistijd in”

De luchthaven in Zaventem
Justitie

Duo in de luchthaven betrapt met 108 kilogram cocaïne: "Reken op 40 euro per gram"

maa 17 nov
Justitie

Hardleerse Zaventemse fietsendief krijgt drie jaar cel

vrij 14 nov
Jeugd
Onderwijs
Vlaamse Rand

Zaventemse leerlingen leren reanimeren: "Hoe vroeger, hoe beter"

woe 12 nov
Brussels Airlines investeert in stillere vliegtuigen
Samenleving
Mobiliteit

Crowdfunding voor ontslagen stewardessen en mogelijk acties bij Brussels Airlines

zat 8 nov