Door staking vertrekt volgende week woensdag geen enkel vliegtuig op Brussels Airport

Op maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 november organiseren de vakbonden nationale actiedagen. Die zullen ook een impact hebben op Brussels Airport omdat het veiligheidspersoneel en de bagage-afhandelaars op woensdag deelnemen. “Om de veiligheid van onze passagiers en ons personeel te kunnen garanderen, hebben we beslist om geen vertrekkende passagiersvluchten te laten doorgaan”, staat te lezen op de website van Brussels Airport. De luchthaven waarschuwt dat ook sommige aankomende vluchten geschrapt worden. Om welke vluchten het gaat, is nog niet duidelijk.

Luchtvaartmaatschappijen zullen passagiers rechtstreeks informeren over geannuleerde vluchten en beschikbare opties. Brussels Airport vraagt passagiers om volgende week woensdag niet naar de luchthaven te komen.

De luchthaven verwacht geen gevolgen van de stakingsacties op 24 en 25 november.