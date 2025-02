Driekwart van de ANPR-boetes voor sluipverkeer in Zaventem gaat naar niet-Zaventemse bestuurders: “Het systeem werkt”

De ANPR-camera’s meten de tijd die een voertuig nodig heeft om door een straat of zone te rijden. Bestuurders die doorrijden zonder een stop te maken, worden bestempeld als sluipverkeer en krijgen een boete. Wie onderweg stopt, bijvoorbeeld voor een bezoek of levering, wordt niet bestraft.

“De camera’s doen niets anders dan de bestaande verkeersregels handhaven,” benadrukt Schillebeeckx. “Het verkeersbord ‘verboden in te rijden, uitgezonderd plaatselijk verkeer’ is duidelijk: voertuigen van bewoners, bezoekers, leveranciers en openbaar vervoer vallen hieronder. Anderen moeten een alternatieve route kiezen.”

Resultaten in cijfers

“De eerste cijfers tonen aan dat de ANPR-systemen zeer efficiënt zijn om het sluipverkeer aan te pakken en daarbij vooral niet Zaventemenaren treffen. Driekwart van de boetes ging naar bestuurders van buiten onze gemeente”, zegt schepen van Mobiliteit Lukas Schillebeeckx.

Sinds de activering van het ANPR-systeem in mei 2024 in de zone ‘Kleine Daalstraat - Molenbergdreef’ en later in november 2024 in de zone ‘Van Espenlaan - Guldendelle’, werden ruim 18.000 overtredingen geregistreerd. Daarvan belandden bijna 13.500 boetes bij niet-Zaventemse bestuurders.

Ook blijkt uit de cijfers dat het aantal overtredingen aanzienlijk daalt. In de zone ‘Kleine Daalstraat - Molenbergdreef’ zakte het aantal van 4.336 in mei naar 526 in december. In de zone ‘Van Espenlaan - Guldendelle’ daalde het aantal overtredingen van 6.343 in november naar 2.651 in december.

De zones ‘Pastoor Vandereyckelaan’ in Sterrebeek en ‘Kleinenbergstraat’ in Sint-Stevens-Woluwe werden pas eind vorige maand geactiveerd. De zone ‘J.B. De Vlemincklaan’ zal pas geactiveerd worden na de voltooiing van de werken aan de Grote Daalstraat.