Elia sluit E40 vannacht af voor afbraak hoogspanningslijn

Netbeheerder Elia versterkt momenteel de hoogspanningslijn tussen de hoogspanningsstations van Mercator, in Kruibeke, en Bruegel, in Dilbeek. Het gaat om een deel van de ruggengraat van het elektriciteitsnet in ons land. De lijn wordt versterkt om de sterke toename aan elektrische wagens, warmtepompen en elektrificatie van de industrie op te vangen. De autosnelweg zal twee keer gedurende 30 minuten worden afgesloten, dit met één uur tussen de start van het eerste en tweede blok. Dat is nodig omdat de geleiders tussen de hoogspanningsmasten de drukke E40 kruisen. De werken worden voorzien tussen 22 uur en 2 uur.

“We werken bewust ‘s nachts en in nauwe samenwerking met de veiligheidsdiensten om de impact voor de bestuurders zo klein mogelijk te houden. We raden bestuurders aan om voorbereid de weg op te gaan en de omgeving te mijden”, zegt Sarah Martens van Elia. “In samenspraak met de politie en de bevoegde overheid, werd niet voor een volledige afsluiting gekozen maar werd ervoor geopteerd de snelweg af te sluiten in twee niet aaneensluitende blokken. Tussen die tijdstippen kan het verkeer aan verlaagde snelheid van 50 kilometer per uur de autoweg verder gebruiken.”