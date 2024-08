Gemeente start met fietslessen voor volwassenen die nog nooit gefietst hebben

“Het lokaal bestuur heeft tijdens de afgelopen beleidstermijn sterk ingezet op de zachte weggebruiker”, vertelt schepen van Welzijn Ilse Rymenants (Groen). “Zo werden heel wat trage wegen en fietspaden onder handen genomen.” Maar veiligheid hangt ook samen met goed kunnen fietsen. "Schoolkinderen krijgen fietslessen en leggen een fietsexamen af, maar er zijn ook volwassenen die zich nog nooit als fietser in het verkeer begeven hebben."

Daarom zet het lokaal bestuur in op fietslessen voor volwassenen. Het Sociaal Huis heeft al enkele jaren een fietsenuitleendienst, die door een vrijwilliger wordt bemand. Nu de stock van fietsen het toelaat, wil het de gemeente inzetten op zowel theorie- als praktijklessen om te leren fietsen. Daarvoor zoekt ze vrijwilligers die als fietsbuddy of instructeur de cursisten persoonlijk willen begeleiden.

Veel vraag

“We merken in buurgemeenten dat er veel vraag is naar zo’n fietscursus. Vaak zijn de eerste sessies met zo’n 20 deelnemers snel volzet. Volwassenen die niet kunnen fietsen, hebben daar wel nood aan, bijvoorbeeld om hen te activeren op de arbeidsmarkt, maar ook voor ouderen voor hun zorg of gewoon om boodschappen te doen. Het openbaar vervoer is niet altijd een oplossing en niet iedereen heeft een rijbewijs of kan zich een auto veroorloven. Daarvoor is de fiets een goede oplossing.”

Wie interesse heeft om vrijwilliger te worden of nood heeft aan fietslessen, kan contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator: vrijwilligersloket@kapelle-op-den-bos.be, de dienst Zorg en Doelgroepen: zorgendoelgroepen@kapelle-op-den-bos.be of het Sociaal Huis via 015 71 92 10.