Leegstaande woning dreigt in te storten in Asse
© Google Maps

Gevel leegstaande woning dreigt in te storten in Asse: “Fietspad tijdelijk afgesloten”

In Asse dreigt een gevel van een leegstaande woning langs de Edingsesteenweg in te storten. Daarom is het fietspad in de richting van het centrum van Asse tijdelijk afgesloten.

De woning langs de Edingsesteenweg in Asse met nummer 35 staat al even leeg. Het pand is er zo slecht aan toe dat een gevel dreigt in te storten. De gemeente Asse neem geen risico: “Wegens acuut instortingsgevaar van een gevel van een leegstaande woning aan de Edingsesteenweg is het fietspad richting Asse ter hoogte van dit adres tijdelijk afgesloten”, klinkt het.

Fietsers kunnen kort op de rijweg fietsen. Het gemotoriseerde verkeer kan beurtelings passeren op versmalde rijstoken.

“Er werd een aannemer aangesteld om de gevel zo snel mogelijk te stabiliseren. Nadien wordt het fietspad en de rijbaan opnieuw vrijgegeven”, laat de gemeente nog weten.

