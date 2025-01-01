© Benfica Lissabon

Lukebakio heeft toptransfer naar Benfica Lissabon beet: “Geweldig gevoel om hier te zijn”

Dodi Lukebakio maakt de overstap naar Benfica Lissabon. De Portugese topclub betaalt 20 miljoen voor de vleugelspeler uit Asse, die een contract tot 2030 tekent. Lukebakio maakt de overstap van het financieel noodlijdende Sevilla.

Enkele uren voor het sluiten van de transfermarkt, kwam er dan toch groen licht voort Dodi Lukebakio. Na een sterk seizoen waarin hij een lichtpunt was bij het zwalpende Sevilla, maakt de Assenaar de overstap naar Benfica. Dat legt 20 miljoen euro op tafel, een bedrag dat met bonussen kan oplopen tot 24 miljoen euro. Met de Portugese topclub krijgt Lukebakio te schitteren in de Champions League.

“Het is een geweldig gevoel om hier te zijn”, zegt Lukebakio in een eerste reactie. “Ik heb de voorbije dagen om enkele mensen hun mening gevraagd, ook al weet ik dat Benfica een grote club is. Maar ik was verrast dat iedereen zoveel goede zaken over deze club zei. Ik besef het nog niet dat ik hier ben, daarvoor moet ik op het veld staan. Ik heb gehoord dat de fans ook schitterend zijn, ik kan niet wachten.”

De 27-jarige Lukebakio begon zijn carrière bij Asse-Zellik en brak tien jaar geleden door bij RSC Anderlecht. Verder speelde hij ook nog bij onder meer Toulouse, Düsseldorf, Hertha Berlijn en Wolfsburg.

