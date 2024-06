Grote hinder aan Leonardkruispunt: “Houd rekening met drie kwartier wachttijd”

Om de planning te halen en op 1 juli te kunnen beginnen met het onderhoud van de vloerplaat van de binnenring, moet het Agentschap Wegen en Verkeer eerst de zijwanden afwerken aan de ingang en de uitgang van de koker van de binnenring. Om die timing te halen, is de tunnel op 1 en 8 juni ook overdag afgesloten. “Het verkeer van de binnenring wordt bovengronds omgeleid en zal daarbij de rijweg gebruiken die in normale omstandigheden door het verkeer van de buitenring gebruikt wordt”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Het gevolg is dat ook de tunnelkoker van de buitenring richting Zaventem afgesloten moet worden. Die bestuurders worden omgeleid via de E411 en het op- en afrittencomplex van Maleizen.”

De afgelopen weken leidden de werken op zaterdagen telkens tot file en gevoelige vertragingen op de E411, met een gemiddelde filelengte tot Hoeilaart. “Op de binnenring zullen de wachttijden vergelijkbaar zijn met die van de afgelopen weken op weekdagen: automobilisten op de binnenring zullen aanschuiven van in Wezembeek-Oppem of Zaventem - dat komt overeen met wachttijden van een halfuur tot drie kwartier”, aldus De Coster.