Halse Vandenpeereboomstraat nog tot en met donderdag afgesloten

In Halle is de Vandenpeereboomstraat nog tot en met donderdag afgesloten. Voor de tweede keer in een half jaar tijd krijgt de straat in de stationsbuurt een nieuwe asfaltlaag.

De straat krijgt voor de tweede keer in een half jaar tijd een nieuwe asaltlaag, nadat bleek dat de vorige van slechte kwaliteit was. Er is een omleiding voorzien. Voor buurtbewoners is er tijdelijk tweerichtingsverkeer voorzien in de Nijverheidsstraat, de Melkerijstraat en de Sint-Rochusstraat.

Bussen van De Lijn die normaal de Misiabrug over moeten, stoppen dezer dagen op de Suikerkaai. Richting Buizingen stoppen ze aan Parking Nederhem.

