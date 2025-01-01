Werken ter hoogte van de Verbrande Brug in Grimbergen

Industriezone Grimbergen wordt verkeersveiliger: werken tot januari

In Grimbergen wordt vanaf vandaag gewerkt in de industriezone ter hoogte van de Verbrande Brugsesteenweg. Die regio ondergaat een grondige facelift en moet verkeersveiliger, moderner en duurzamer worden qua mobiliteit. Eerst beginnen de voorbereidende werken voor de nutsmaatschappijen, volgend jaar begint dan de heraanleg van de wegenis. De werken moeten eind januari klaar zijn. Er is een omleiding voorzien via de Westvaartdijk. 

