Een mooie, verkeersluwe stadsboulevard, dat hadden Machelen en Vilvoorde voor ogen toen ze twee jaar geleden de Kerklaan knipten. Aan een kant kreeg de Kerklaan al een opsmukbeurt "Het tweede deel moet nog volgen", zegt Steve Claeys, Machels schepen van Mobiliteit. "In afwachting van dat tweede deel hadden we dus beslist met de stad Vilvoorde om toch al te knippen."

Na twee jaar besliste het Machels gemeentebestuur toch om de knip ongedaan te maken. "Er komen binnenkort werken aan het kruispunt van de Woluwelaan en de Kerklaan en het was dus noodzakelijk om de knip daarom weg te halen", zegt Claeys. "Maar we hebben ook een evaluatie gedaan in samenspraak met de lokale handelaars en bewoners van de Kerklaan. En de vraag om de knip weg te halen, bleek toch groot. Anderzijds is het ook zo dat de Vilvoordelaan verzadigd is geraakt door de knip."

De knip zorgde destijds voor heel wat verwarring. "Nu we hopen hier dat dat niet meer het geval is", zegt Claeys. "Maar er zullen toch wel nog enkele maatregelen komen om eigenlijk te voorkomen dat de mensen nog de verkeerde richting inrijden."

Al blijft het plan voor het veiliger fietsverkeer en de stadsboulevard wel doorgaan. "Het is zo dat het project nog altijd op de planning staat, een concrete datum is er niet, maar in afwachting daarvan zullen we toch al de belijning op straat aanbrengen voor de fietsers. Zodoende dat er onder de spoorwegtunnel toch wel een comfortabele en veilige manier van fietsen is voor de pendelaars die tussen Machelen-Centrum en Vier Fonteinen zich begeven", besluit de schepen van Mobiliteit.