Kruispunt Belle Triene in Gooik krijgt verkeerslichten: “Wat langer aanschuiven”

Over het veiliger maken van het kruispunt Belle Triene is al ruim twintig jaar sprake. Gooik zag er graag een rotonde komen, maar daar was Agentschap Wegen en Verkeer niet voor te vinden, onder meer omdat de onteigeningen te duur bleken uit te vallen. Het koos voor verkeerslichten in plaats van rotonde. De werken starten midden oktober en zouden anderhalve maand duren.

“Het kruispunt met de Stuivenbergstraat en de Sint-Kwintenbaan krijgt een verkeerslichtenregeling met apart groen voor alle voetgangers en fietsers, terwijl auto’s wachten voor het rode licht. Elke fiets- en voetgangersoversteek is daardoor een pak veiliger”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer. “Verder komt er ook een voorsorteerstrook voor wie rechtsaf naar het centrum van Lennik wil. Om dit mogelijk te maken, wordt een deel van de parkeerstrook ingenomen.”

Ook de fiets- en voetpaden worden onder handen genomen, net als de bushalte aan het kruispunt en het wegdek. Er wordt gevreesd dat door de verkeerslichten het verkeer op de steenweg en het verkeer dat vanuit Lennik komt, zal opstroppen. “Het plan voor de regeling van de verkeerslichten is nog niet definitief. Lichte wijzigingen zijn dus nog mogelijk”, zegt het Agentschap. “Maar de wachttijden zullen toenemen, dat is jammer genoeg onvermijdelijk bij een maximaal conflictvrije regeling.”