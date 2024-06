Kruispunt Kestergat krijgt verkeerslichten: “Snelheid wordt ook verlaagd”

Het kruispunt Kestergat is een druk kruispunt op de grens van Gooik en Pepingen. “Het doel is om nog in 2024 te omgevingsvergunning aan te vragen voor de herinrichting van het kruispunt, waarna de werken in 2025 kunnen starten”, laat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters weten. “Verschillende ingrepen zullen de veiligheid op het kruispunt sterk verhogen. De snelheid ter hoogte van het kruispunt wordt verlaagd naar 50 kilometer per uur. Bijkomend worden de rijstroken versmald en komen er middeneilanden en asverschuivingen.”

Maar het belangrijkste is misschien wel dat het kruispunt gereld zal worden met verkeerslichten. Tot slot krijgen alle takken van het kruispunt voetgangersoversteekplaatsen, zebrapaden en fietsoversteken”, aldus de minister. “Op langere termijn wordt de volledige Ninoofsesteenweg tussen Leerbeek en het centrum heringericht met onder meer gescheiden rioleringen en nieuwe fietspaden. Dit project zit momenteel in studiefase.