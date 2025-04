Luchthaven sluit drukke paasvakantie af: "1,2 miljoen reizigers"

Vandaag zal de luchthaven zo'n 78.000 passagiers ontvangen. Een kolfje naar de hand van het luchthaven personeel dat de voorbije weken zo'n 1,2 miljoen reizigers zag passeren. Al gooide vanochtend een samenloop van omstandigheden roet in het eten.

"Deze ochtend zaten we met een piekmoment aan de grenscontrole bij aankomst", zegt woordvoerder van Brussels Airport Jeffrey Franssens. "Dat betekent dat er een heel deel vluchten uit niet-Schengenlanden op een te korte tijdspanne zijn aangekomen en daardoor hebben mensen langer dan gewoonlijk in de wachtrij gestaan bij de grenscontrole. Die wachttijd bedroeg daar zo'n anderhalf uur op het piekmoment maar doorheen de ochtend is die weggetrokken en is die situatie verbeterd."