© Dimitri Berlanger

Man overlijdt na val over tractorsluis: "Verborgen onder een dikke laag bladeren"

Een 72-jarige fietser uit Sterrebeek liet het leven na een zware val over een tractorsluis tussen Sterrebeek en Tervuren. De sluis was door ophoping van bladeren nauwelijks zichtbaar.

Het ongeluk speelde zich af op 9 november. De man fietste van Sterrebeek naar Tervuren, vlakbij de kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Zege. "Hij was gewoon met zijn vrouw een rustige zondagsrit aan het maken", klinkt het bij de familie van de man. "Op Voetweg 5, vlakbij de kapel, lag een hoge betonnen drempel volledig verborgen onder een dikke laag bladeren. Hij heeft ze niet gezien. Hij is er frontaal op gereden, is weg gekatapulteerd en zwaar op zijn hoofd gevallen. Hij is bijna meteen in coma beland en nooit meer wakker geworden.”

De dag na het ongeval werd er een tweede fluorescerende signalisatie op de uit de kluiten gewassen “Het is natuurlijk te laat voor onze vriend”, zegt een vriendin van het slachtoffer. “Maar wij willen vooral vermijden dat zoiets opnieuw gebeurt. Dat pad blijft gevaarlijk, zeker met bladeren. Als onze oproep één iemand kan beschermen, is het al de moeite waard. Aan alle fietsers en wandelaars: wees voorzichtig daar. Laat dit niemand anders overkomen.”

