Mei was ook in onze regio de zwaarste filemaand ooit

"De filezwaarte in de ochtendspits is in de regio Brussel op de snelwegen ongeveer gelijk aan die van vijf jaar geleden: 2019, het laatste jaar voor corona. Maar de avondspits is, net zoals elders op de Vlaamse snelwegen, fors zwaarder geworden. Vergeleken met mei 2019 zien we in 2024 een verdubbeling in de avond", aldus Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum.

Oorzaken

Het Vlaams Verkeerscentrum wijt de toename aan de werken, zoals die in de Leonardtunnel en aan het viaduct van Vilvoorde, maar ook aan meer vrachtwagens en meer ongevallen. Ook het slechte weer speelt een rol.