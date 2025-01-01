Minder treinen van en naar Brussels Airport door werken aan het spoor: “Bouw extra reistijd in”

Infrabel vernieuwt de spoorstaven en de dwarsliggers in Zaventem ter hoogte van de Zeven Tommen en het Witloofhof. Ook de wisselverbinding in de spoortunnel van Brussels Airport wordt aangepakt. In totaal worden er 5 wissels, 800 meter spoor en 1.200 meter spoorstaven vernieuwd. Het gaat om de tweede fase van de werken na de eerste fase begin dit jaar.

Minder treinen van en naar Brussels Airport-Zaventem

De hinder voor de reizigers en de beschikbare alternatieven van en naar Brussels Airport-Zaventem verschillen van regio tot regio. Van en naar Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en de Europese wijk in Brussel rijden er nog rechtstreekse treinen, maar minder dan normaal. Van en naar Namen, Hasselt, Leuven en Luik rijden er tijdelijk geen rechtstreekse treinen. Reizigers kunnen in Brussel-Noord overstappen op een andere trein.

In het station van Zaventem kunnen reizigers van NMBS met hun treinticket overstappen op de buslijnen R26 en 82. De bussen rijden meerdere keren per uur.

Plan je reis

NMBS raadt reizigers aan hun reis goed te plannen en extra tijd te voorzien om van en naar Brussels Airport te reizen. De online reisplanner van NMBS toont de aangepaste treindienst en toont ook de real time dienstregeling van de bussen van De Lijn.