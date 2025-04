Nieuwe tunnel aan Mollemseweg in Asse al fietsend geopend: “Tunnel moet spoor- én verkeersveiligheid verhogen”

In aanwezigheid van onder meer burgemeester Koen Van Elsen, schepen van Mobiliteit Jan De Backer, gedeputeerde Bart Nevens, vertegenwoordigers van Infrabel en buurtbewoners is de nieuwe tunnel officieel en al fietsend geopend.

De nieuwe infrastructuur vervangt de overweg Mollemseweg - die intussen is afgesloten - en moet zorgen voor een verhoging van de veiligheid op het spoorwegnet en voor de weggebruikers. De ingreep moet ook de stiptheid van het treinverkeer ten goede komen en het lokale verkeer vlotter laten verlopen.

De nieuwe tunnel, die voornamelijk voor zachte weggebruikers is, past in de aanleg van de fietssnelweg Asse-Dendermonde (F221) door het gemeentebestuur Asse en de Provincie Vlaams-Brabant. Het nieuwe deeltraject van de fietssnelweg (1,7 km) ontsluit de deelgemeente Mollem richting Asse voor fietsers langs de spoorlijn. Bepaalde delen van de fietssnelweg zijn eerder al uitgevoerd en in gebruik genomen, andere delen van de fietssnelweg zijn nog aan te leggen.

Nieuwe tunnel is 15m lang

De tunnel, die ongeveer 200 meter van de overweg ligt, is 15 meter lang, 6 meter breed en 4 meter hoog. Midden september 2024 heeft Infrabel de 500 ton zware tunnelkoker met een speciaal schuifsysteem onder de spoorlijn Brussel-Dendermonde geschoven. Op een weekdag passeren er dagelijks gemiddeld 100 reizigerstreinen via de drukke spoorlijn.

Na het inschuiven van de tunnel werden de toegangshellingen ingegraven en die worden afgeschermd met een natuurlijke talud. Vervolgens gebeurde de afwerking van de tunnel en van de aansluitende wegenis. De beplanting rond de tunnelzone is dit najaar voorzien.

Prijskaartje

De investering in de tunnel bedraagt 1,85 miljoen euro waarvan 1,35 miljoen euro door Infrabel en 0,5 miljoen euro door de gemeente Asse. Ook de 1,2 miljoen voor de aanleg van de fietssnelweg en voor de verwerving van de noodzakelijke gronden, werd door de gemeente Asse gefinancierd. Voor de investering in veilige fietsinfrastructuur ontvangt de gemeente Asse nu een subsidie van 1,7 miljoen euro van MOW Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant die op deze manier de realisatie van vlotte fietsverbindingen aanmoedigen.

Reacties

Burgemeester Koen Van Elsen: “Voor onze gemeente blijft het een prioriteit om de veiligheid en het comfort voor fietsers en voetgangers te verhogen. We hebben de voorbije jaren al een aanzienlijk aantal kilometers fietssnelwegen kunnen aanleggen en stellen met grote voldoening vast dat deze heel goed worden gebruikt, zowel functioneel als recreatief.”

Schepen van Mobiliteit Jan De Backer: “We zijn de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant dankbaar dat zij de aanleg van fietssnelwegen financieel ondersteunen. Zonder hun bijdrage zou het voor een gemeente als Asse niet haalbaar zijn dergelijke grote investeringen te doen. Dankzij deze investeringen en gezamenlijke inzet, kunnen we alsmaar meer mensen overtuigen de auto in te ruilen voor de fiets. Zowel voor kortere als langere afstanden.”

“Meer Vlaams-Brabanders op de fiets krijgen is één van de speerpunten van de provincie”, zegt gedeputeerde van mobiliteit Bart Nevens. “We zijn dan ook enorm blij met de opening van de tunnel. Dit zorgt ervoor dat een behoorlijk deel van de fietssnelweg F221 toegankelijk wordt voor fietsers tussen Asse en Merchtem.”