Openbaar onderzoek naar fietsbrug aan Leirekensroute in Opwijk loopt

Twee jaar geleden werd op de Steenweg op Dendermonde al een middeneiland aangelegd. Door die kleine ingreep zijn fietsers alvast beter zichbaar en kunnen ze in twee bewegingen de drukke weg oversteken. Maar een fietsbrug moet de situatie nu echt veiliger maken. "De keuze viel op een fietsbrug met spiraal, om te voorkomen dat de helling te steil is," zei Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer bij de bekendmaking van de plannen.

Wanneer de werken starten en wanneer de brug klaar moet zijn, is nog niet duidelijk.