Openbaar onderzoek naar fietsbrug aan Leirekensroute in Opwijk loopt
In Opwijk loopt het openbaar onderzoek naar de komst van een fietsbrug over de Steenweg op Dendermonde ter hoogte van de Leirekensroute. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil de verkeersveiligheid er al een hele tijd verbeteren. Zo was er eerst sprake van de aanleg van een fietstunnel. Toen de locatie daar niet geschikt voor bleek, kwam het plan om een fietsbrug aan te leggen. Bezwaren tegen de plannen kunnen ingediend worden tot 16 november
Twee jaar geleden werd op de Steenweg op Dendermonde al een middeneiland aangelegd. Door die kleine ingreep zijn fietsers alvast beter zichbaar en kunnen ze in twee bewegingen de drukke weg oversteken. Maar een fietsbrug moet de situatie nu echt veiliger maken. "De keuze viel op een fietsbrug met spiraal, om te voorkomen dat de helling te steil is," zei Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer bij de bekendmaking van de plannen.
Wanneer de werken starten en wanneer de brug klaar moet zijn, is nog niet duidelijk.