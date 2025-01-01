Opwijk huldigt wielrenner Ilan Van Wilder voor bronzen medaille op WK tijdrijden

Opwijk huldigt wielrenner Ilan Van Wilder voor bronzen medaille op WK tijdrijden: “Ilan is een rolmodel”

Een bronzen medaille, dat moet gevierd worden. Vrijdagavond huldigde de gemeente Opwijk inwoner en profwielrenner Ilan Van Wilder voor zijn bronzen medaille op het WK tijdrijden in Rwanda. Het was een bijzonder moment voor de gemeente, Ilan en zijn supporters.

In aanwezigheid van de fanfare en tal van supporters huldigt de gemeente Opwijk hun wielerheld Ilan Van Wilder. “Ik ben enorm blij en fier om hier te zijn. Het is superleuk om hier gehuldigd te worden. Ik heb constant gepresteerd in de World Tour meerdaagse wedstrijden en eindigde vaak in de top 10. In de Ronde van Frankrijk was de rit met de Mont Ventoux een enorm mooie dag voor de ploeg en mezelf en de derde plaats op het WK tijdrijden was de kers op de taart”, zegt Ilan.

De renner denkt ook al aan volgend seizoen. Dat wordt één met een nieuwe ploegdynamiek. Want het vertrek van kopman Remco Evenepoel bij zijn team Soudal-Quick Step biedt voor Ilan misschien kansen om uit zijn schaduw te komen? “Ik denk dat Remco nieuwe prikkels kan krijgen in een andere ploeg. Hij rijdt al heel zijn carrière bij ons en voor ons is het begin van iets nieuw. Misschien geeft het wel wat kansen voor mezelf, maar ook voor de ploegmaats. Het kopmanschap zal verdeeld worden over verschillende renners”, aldus Van Wilder.

Burgemeester Deleu van Opwijk blinkt van trots tijdens de huldiging. “Ilan is een rolmodel voor jongeren. Hij heeft talent, maar is ook een harde werker. Ik ben er zeker van dat het niet de laatste keer is dat we Ilan huldigen. Hij zal de volgende jaren nog veel topprestaties leveren en hopelijk volgt een eerste plaats in een grote wedstrijd”, aldus Johan Deleu.

