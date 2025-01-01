Achilles-Run4Fun loopt 1.500 euro bij elkaar voor De Spruit: "Belangrijk initiatief in strijd tegen armoede"

De Opwijkse loop- en wandelclub Achilles-Run4Fun schenkt de opbrengst van hun Natuurloop afgelopen zomer aan sociale kruidenier De Spruit. In totaal heeft de club zo'n 1.500 euro bij elkaar gelopen.

In naam van sociale kruidenier De Spruit nam Opwijks schepen van Welzijn Peter Beerens, samen met de vrijwilligers van de Spruit de cheque van 1.500 euro in ontvangst, het resultaat van de Natuurloop van Achilles-Run4Fun. "Achilles-Run4Fun is een gezellige loop- en wandelclub die niet alleen sportief, maar ook sociaal actief is", laat Beerens weten. "Jaarlijkse organiseert de club een loop- en wandelevenement waarbij de opbrengst aan een goed doel wordt geschonken."

Met de bijdrage ondersteunt de club de werking van de sociale kruidenier. "Het is een belangrijk lokaal initiatief in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting", zegt Beerens. "Dankzij deze steun kan De Spruit haar werking verder uitbreiden en optimaliseren. Een oprechte dankjewel aan loopclub Achilles-Run4Fun, alle lopers, sponsors en sympathisanten die dit mogelijk maakten!"

Ook volgend jaar organiseert Achilles-Run4Fun de Natuurloop. Op zaterdag 27 juni loopt de club opnieuw voor het goede doel.

