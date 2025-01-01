Ilan Van Wilder warm onthaald op luchthaven: “Brons op een WK tijdrijden, dat is ongezien”

Op Instagram reageerde Ilan enkele uren nadat hij uit koers stapte en naar het ziekenhuis werd overgebracht: “Dit was niet de manier waarop ik mijn eerste WK wilde afsluiten. Ik brak mijn pols bij een valpartij die ik niet kon vermijden. Ik ben enorm teleurgesteld dat ik mijn wegrit en meteen ook mijn seizoen moet beëindigen met geweldige benen en helaas ook een breuk”, aldus Van Wilder.

Normaal ging Van Wilder nog naar de Ronde van Lombardije, maar die wedstrijd wordt omwille van zijn blessure geschrapt. Burgemeester Johan Deleu van Opwijk is trots op de prestaties van Ilan. “Niemand in Opwijk twijfelde eraan dat Ilan op een dag de top zou bereiken”, zegt Deleu. “Hij was er al bij van bij de nieuwelingen en ik heb hem al vaak zien schitteren. Hij is tot een ongekend niveau gegroeid.”

Hulde in Opwijk

“Wij gaan hij hem in Opwijk sowieso vieren, de datum wordt nog vastgelegd in overleg met Ilan en de familie. Zoiets maken we in onze gemeente niet alle dagen mee. Ik wens Ilan nu wel een spoedig herstel toe”, aldus nog de burgemeester.

Mooi seizoen

Eerder dit jaar werd Ilan zevende in de Volta Algarve, tiende in Parijs-Nice, zesde in de Ronde van het Baskenland, achtste in de Ronde van Zwitserland en zevende in de Tour of Britain. Zelf liet Ilan eerder weten: “Toch blij te zijn met mijn seizoen en trots op wat ik heb bereikt. Ik zal wat tijd nodig hebben om te rusten en te herstellen, maar ik ben super gemotiveerd voor wat er nog komt”.