Ilan Van Wilder warm onthaald op luchthaven
© Joris Herpol

Ilan Van Wilder warm onthaald op luchthaven: “Brons op een WK tijdrijden, dat is ongezien”

Burgemeester Johan Deleu van Opwijk ging gisteren, samen met een delegatie, wielrenner Ilan Van Wilder op de luchthaven van Zaventem verwelkomen. Ilan behaalde brons op het WK tijdrijden in Rwanda, een sterke prestatie voor de Opwijkenaar in het kielzog van Remco Evenepoel. Daarna volgde wel de ontnuchtering. Van Wilder viel tijdens de wegrit op zondag en brak daarbij z’n linkerpols.

Op Instagram reageerde Ilan enkele uren nadat hij uit koers stapte en naar het ziekenhuis werd overgebracht: “Dit was niet de manier waarop ik mijn eerste WK wilde afsluiten. Ik brak mijn pols bij een valpartij die ik niet kon vermijden. Ik ben enorm teleurgesteld dat ik mijn wegrit en meteen ook mijn seizoen moet beëindigen met geweldige benen en helaas ook een breuk”, aldus Van Wilder.

Normaal ging Van Wilder nog naar de Ronde van Lombardije, maar die wedstrijd wordt omwille van zijn blessure geschrapt. Burgemeester Johan Deleu van Opwijk is trots op de prestaties van Ilan. “Niemand in Opwijk twijfelde eraan dat Ilan op een dag de top zou bereiken”, zegt Deleu. “Hij was er al bij van bij de nieuwelingen en ik heb hem al vaak zien schitteren. Hij is tot een ongekend niveau gegroeid.”

Hulde in Opwijk

“Wij gaan hij hem in Opwijk sowieso vieren, de datum wordt nog vastgelegd in overleg met Ilan en de familie. Zoiets maken we in onze gemeente niet alle dagen mee. Ik wens Ilan nu wel een spoedig herstel toe”, aldus nog de burgemeester.

Mooi seizoen

Eerder dit jaar werd Ilan zevende in de Volta Algarve, tiende in Parijs-Nice, zesde in de Ronde van het Baskenland, achtste in de Ronde van Zwitserland en zevende in de Tour of Britain. Zelf liet Ilan eerder weten: “Toch blij te zijn met mijn seizoen en trots op wat ik heb bereikt. Ik zal wat tijd nodig hebben om te rusten en te herstellen, maar ik ben super gemotiveerd voor wat er nog komt”.

Meest bekeken

Economie
Vlaamse Rand
Politiek

LCV Real Estate en Sint-Pieters-Leeuw doen Makroplannen uit de doeken: "Heropening begin volgend jaar"

Johan Verminnen annuleert afscheidstournee
Cultuur

Johan Verminnen annuleert afscheidstournee: “Een zware operatie verbrijzelt mijn droom”

Sport

Topsportschool Volleybal in Vilvoorde is kweekvijver voor nationale ploegen: "Structureel meekunnen met de wereldtop"

maa 29 sep
Cultuur

Johan Verminnen begint zijn afscheidstournee in geboortedorp Wemmel: “De plek waar alles begonnen is”

vrij 5 sep
Samenleving
Politiek

Protest in Halle tegen schrappen November Wereldmaandactiveiten: "Autoritaire bestuursstijl"

Meer nieuws uit de regio

Remco Evenepoel
Sport

Twee Belgen op het podium: Evenepoel opnieuw wereldkampioen tijdrijden, Van Wilder knap derde

zon 21 sep
Dirk met zijn koningin
Cultuur
Vlaams-Brabant

Dirk uit Mazenzele gekroond tot Koning der Koningen van Brabant: "Een grote eer"

zon 14 sep
Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan
Samenleving

Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan: “Niet meer doven, maar dimmen”

woe 10 sep
Remco Evenepoel
Sport

Evenepoel krijgt Ilan Van Wilder als bodyguard mee naar WK in Rwanda

din 2 sep
Cultuur

Kunstenaarscollectief Toer&Taxus bestaat kwarteeuw en viert met expo

zat 16 aug