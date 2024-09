Oppositie vraagt om oprit A12 open te stellen tijdens werken: “Sommigen moeten tien kilometer omrijden”

De werken voor de herinrichting van het kruispunt starten op 9 september en duren tot eind oktober. Tot zolang moet al het verkeer omrijden. “Net op het moment dat de schoolvakantie eindigt en het drukkere verkeer weer op gang komt”, zegt Sonja Becq. “Voor het gemotoriseerd verkeer worden enkele alternatieven voorgesteld om rond te rijden, maar voor sommigen wordt at een omweg van zeker tien kilometer om Brussel te bereiken.”

Een oplossing, die de overlast en omweg kan milderen, is volgens Becq het tijdelijk openstellen van de oprit A12 ter hoogte van de plantentuin. Nochtans werd die twee jaar geleden net afgesloten, omdat er te veel verkeersongevallen gebeurden. “We bespreken dit op het schepencollege”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande. “Het klopt dat er enkele ongelukken gebeurd zijn, maar het Agentschap Wegen en Verkeer is ook de hoogte en de beide werfleiders staan in onderling contact met mekaar. Zij zullen de nodige signalisaties aanpassen en aanpakken. We gaan ook voldoende communiceren zodat de mensen gewaarschuwd zijn.”

Meise gaat ook in gesprek met de gemeente Wemmel om tijdens de werken de Kaarlijkstraat tijdelijk te openen.