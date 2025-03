Prijzen De Lijn vanaf 1 april fors de hoogte in: “Noodzakelijke inhaalbeweging”

De laatste tariefverhoging was in april 2022. Sindsdien is de inflatie sterk gestegen: veel diensten en producten zijn een pak duurder geworden. Ook voor De Lijn had die inflatie gevolgen: de lonen van alle medewerkers stegen (door de indexering), energie en materialen werden duurder. Door de tarieven nu te verhogen, haalt De Lijn naar eigen zeggen die achterstand in. De extra inkomsten die de tariefverhoging oplevert moeten de vervoersmaatschappij toelaten om haar kosten en inkomsten in evenwicht te houden

“De voorbije jaren kon De Lijn haar prijzen niet aanpassen aan de index, terwijl de lonen van de chauffeurs, de brandstofprijzen en tal van andere kosten wél mee stegen met de index. Een onbegrijpelijke beslissing van mijn voorgangster. Dat heeft een gat van ongeveer 30 miljoen euro geslagen. Het is niet meer dan normaal dat er dan wordt ingegrepen. Ieder bedrijf weet dat je niet meer uitgeeft dan wat er binnenkomt. De Lijn moet een performant bedrijf blijven met een betrouwbare, stipte en efficiënte dienstverlening", aldus minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA).

Aandacht voor jongeren

Om jongeren van 18 tot 24 jaar een duwtje in de rug te geven richting een duurzaam verplaatsingsgedrag, heeft de Vlaamse Regering De Lijn opgedragen om de tarieven voor de ‘Buzzy Pazz 18-24 jaar’ dit jaar niet te indexeren en daarna te verlagen.

Investeringen op komst

De Lijn mag deze legislatuur rekenen op stevige investeringen van de Vlaamse Regering. “Dit jaar nog trekken we 400 miljoen euro extra uit voor de aankoop van nieuwe, duurzame bussen en trams. Samen met de nog te leveren voertuigen en de reguliere bestellingen zal het wagenpark van De Lijn tegen het einde van de legislatuur voor de helft vernieuwd zijn. Daarenboven steekt de Vlaamse Regering ook extra centen in de exploitatie, met een groeipad van 50 miljoen euro tot 125 miljoen euro extra tegen het einde van de legislatuur voor de Lijn en het vervoer op maat. De Lijn krijgt alle nodige hefbomen om een betrouwbare, stipte en efficiënte dienstverlening te waarborgen”, aldus nog minister De Ridder.