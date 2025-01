Provincie investeert in fietspaden en -brug in Vilvoorde en Steenokkerzeel

Nieuwe brug

De werken aan de fietsinfrastructuur bevinden zich tussen de Sint-Martinuslaan en de Drie Kastelenstraat. De aanleg van de fietsinfrastructuur kadert in een breder project voor de herinrichting van de omgeving volgens het landinrichtingsplan ‘Woluwe-Trawool-Floordambos’, waarbij onthard wordt volgens het Blue Deal-project ‘Natte natuur’.

De Ravaartstraat wordt geknipt ter hoogte van de Sint-Martinuslaan en de Drie Kastelenlaan, waardoor er geen autoverkeer meer mogelijk is op dit traject. De bestaande brug over de E19 wordt uitgerust voor fiets- en wandelverkeer. De brug wordt een bermbrug waardoor hij ook dient als ecologische verbinding tussen beide zijden van de snelweg.

De officiële opening van de brug zal vermoedelijk begin mei plaatsvinden.

Fietsfonds

“Dit project is een mooi voorbeeld van hoe nieuwe comfortabele en veilige fietspaden hand in hand kunnen gaan met meer groen en een nieuwe landschapsinrichting die zorgt voor meer beleving voor de fietsers", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor Mobiliteit. "Het Fietsfonds toont hoe samenwerking tussen de provincie en het Vlaams Gewest cruciaal is om deze mobiliteitsprojecten te realiseren."

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Recreatief Fietsnetwerk kan daardoor tot 40% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.