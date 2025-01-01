Rittwegerlaan krijgt knip tot einde renovatie viaduct Vilvoorde

Morgen start De Werkvennootschap in de Rittwegerlaan met de plaatsing van een grote stelling onder het viaduct van Vilvoorde. Door de komst van de stelling voor de renovatie van het viaduct wordt de Rittwegerlaan geknipt voor het doorgaand verkeer.

Door de knip ondervindt de noordzijde van de laan hinder omdat je met de wagen niet via de gewone weg van en naar de Budasteenweg kan rijden. Daarom wordt de Rittwegerlaan bereikbaar gemaakt vanaf de Kerklaan door de paaltjes aan het begin van de Rittwegerlaan weg te nemen.

De nieuwe verkeerssituatie blijft gelden tot de renovatie van het viaduct van Vilvoorde is afgerond. Voor voetgangers en fietsers is een doorgang voorzien langsheen de stelling.

Info werken viaduct

