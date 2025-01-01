Rittwegerlaan krijgt knip tot einde renovatie viaduct Vilvoorde

Door de knip ondervindt de noordzijde van de laan hinder omdat je met de wagen niet via de gewone weg van en naar de Budasteenweg kan rijden. Daarom wordt de Rittwegerlaan bereikbaar gemaakt vanaf de Kerklaan door de paaltjes aan het begin van de Rittwegerlaan weg te nemen.

De nieuwe verkeerssituatie blijft gelden tot de renovatie van het viaduct van Vilvoorde is afgerond. Voor voetgangers en fietsers is een doorgang voorzien langsheen de stelling.