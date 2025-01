Twee doden na zwaar ongeval met spookrijder op A12 in Meise, één persoon gereanimeerd

Het ongeval gebeurde rond 20.50 uur in de rijrichting Antwerpen. Volgens een getuige, die de spookrijder net kon vermijden, waren er vijf voertuigen bij betrokken en gebeurde het ongeval achter hem.

Vanessa Pattyn uit Wolvertem zag de spookrijder net als haarzelf richting Brussel rijden, maar dus op het verkeerde rijvak. “We zagen hem rijden, al vanaf het industrieterrein van Londerzeel. Daar is de spookrijder het kruispunt van Londerzeel overgestoken. We zijn op de pechtstrook gestopt om het even in de gaten te houden. Hij is gestopt tussen Londerzeel en Imde op het derde rijvak, om te gaan plassen tegen de middenberm. Nadien is hij blijkbaar verder gereden, met alle gevolgen van dien.”

Reactie parket Halle-Vilvoorde

“De spookrijder is in Willebroek op de A12 gereden en is dan in Meise op een ander voertuig gebotst”, zegt woordvoerder Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “Zowel de spookrijder als de bestuurster van het aangereden voertuig zijn overleden. Een passagier werd zwaargewond afgevoerd. Een wetsdokter en een verkeersdeskundige werden aangesteld en zullen in de loop van de nacht ter plekke afstappen. Verder heb ik nog geen zicht op identiteiten of precieze oorzaak. Dat zal allemaal nog moeten blijken", aldus Blondeau.

De A12 richting Antwerpen is momenteel volledig afgesloten. Voertuigen die vaststaan, moeten omdraaien en onder begeleiding van de wegpolitie naar de afrit Meise rijden.