Uitkijkpunt over megawerf Ring rond Brussel in Zaventem: “Buurt kan werken op de voet volgen”

Al sinds september vorig jaar is De Werkvennootschap bezig met de vereenvoudiging van de verkeerswisselaar in Zaventem. Daarbij creëren ze een groene omgeving voor de wijken in Diegem-Lo en Zaventem. “De verkeerswisselaar wordt compacter waardoor we een landschapspark kunnen aanleggen”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “Omdat de werken snel vooruitgaan en er heel wat verandert op het terrein hebben we een uitkijkpunt voorzien. Op die manier kan de buurt de werken op de voet volgen.”

Buurtbewoners van Machelen en Zaventem kunnen ook via Whatsapp groepen op de hoogte blijven van de werken. Ze kijken alvast uit naar de nieuwe omgeving. “Ik heb nu de verkeerswisselaar voor mijn neus”, zegt Willy Van Arck. “Het verkeer wordt je gewoon net als de vliegtuigen. Maar gelukkig wordt opnieuw groener, net zoals het vroeger was. Ik ben vooral benieuwd over hoe ze de Woluwe opnieuw gaan openleggen.”

Als zal de buurt tijdens de werken wel nog last hebben van van geluids- en stofhinder. De Ring blijft ten alle tijde open, de werken zouden tegen midden 2027 klaar moeten zijn. “Heel wat van de verkeerswisselaar moet nog afgebroken worden. Daarna bouwen we het befaamde single point interchange, waar het verkeer samenkomt op één punt wat veel compacter is dan van vandaag of voor de werf”, aldus Struyf.