Vanaf 17 maart trajectcontrole in Dworp-centrum: “Snelheidsovertredingen terugdringen”

De nieuwe trajectcontrole komt er langs de Alsembergsesteenweg in het centrum van Dworp. De maximumsnelheid bedraagt er nu al dertig kilometer per uur; vanaf 17 maart controleert de gemeente of bestuurders zich daaraan houden.

Voor de gemeente is de trajectcontrole een logische stap. “Deze maatregel past binnen de inspanningen om verkeersveiligheid in dorpscentrum en schoolomgevingen te verbeteren en snelheidsovertredingen terug te dringen”, zegt schepen van Mobiliteit Sonia Van Wanseele.

Van Wanseele besluit met een oproep: “We vragen alle bestuurders om de maximumsnelheid van dertig kilometer per uur te respecteren en zo bij te dragen aan een veilige en aangename omgeving voor iedereen.”