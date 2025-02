Vanaf 3 maart opnieuw alle rijstroken Dupuisbrug beschikbaar

Brussel Mobiliteit stelde in 2023 structurele schade aan de Sylvain Dupuisbrug in Anderlecht vast. Eind december moesten de werken klaar zijn, maar een bijkomend onderzoek bracht nog meer problemen aan het licht. Problemen met het beton, het staal en de dwarswapeningen - essentieel voor de stabiliteit van de brug - deden de voorziene einddatum opschuiven naar juni 2025.

Ondanks de zware werken gaan vanaf 3 maart alle rijstroken in beide richtingen opnieuw open. Wel zijn de rijstroken versmald en geldt nog steeds een snelheidsbeperking van vijftig kilometer per uur. Tenminste, tijdens de week. Een aantal weekends zijn er slechts twee rijstroken overdag en een rijstrook 's nachts open.

De nieuwe einddatum is op 8 juni. Dan zijn de werken op de Ring richting Antwerpen voorbij, zijn alle rijstroken open en geldt de normale maximumsnelheid van honderd kilometer per uur. Richting Bergen zal de snelheid wel nog beperkt blijven tot vijftig kilometer per uur, aangezien dat gedeelte van de brug pas later wordt gerenoveerd.