Vanaf vanavond versmalde rijstroken op E40 in Groot-Bijgaarden voor vervanging brug

Voor de brug wordt afgebroken, treft de aannemer nog voorbereidende werken, zodat er ruimte is voor zware machines en kranen op en langs de brug van de E40. De versmalling van de rijstroken ter hoogte van de werfzone blijft tot het einde van de werken, in de zomer van volgend jaar.

De eigenlijke afbraak van de bestaande brug staat gepland in de nacht van zaterdagavond 27 september op zondagochtend 28 september. De werken worden ’s nachts uitgevoerd om zo weinig mogelijk verkeershinder te veroorzaken. Daarna werkt de aannemer aan beide nieuwe landhoofden waarop de nieuwe betonnen liggers van de brug zullen rusten. Tijdens de afbraakwerken in de nacht van 27 op 28 september wordt de E40 volledig afgesloten ter hoogte van de werfzone, tussen 21 uur en 9 uur. Het verkeer volgt een omleiding via Aalst en de Ninoofsesteenweg. Ook de opritten van het op-en afrittencomplex van Aalst, Affligem en Ternat worden die nacht afgesloten. Ook de snelwegparkings aan beide zijden van Groot-Bijgaarden-Zuid zijn die nacht niet bereikbaar.

Na de afbraak van de brug worden aansluitend de nieuwe landhoofden aan beide zijden van de E40 gebouwd tot eind december. Tijdens de opbouwwerken van het voorjaar 2026 wordt de E40 nog een 4-tal keer ‘s nachts afgesloten. Die data worden later gecommuniceerd. De nieuwe brug zal veiliger en breder zijn en moet in de zomer van volgend jaar klaar zijn.