Vernieuwd fietspad na amper drie jaar opnieuw een lappendeken: “Maar het wordt opnieuw heraangelegd”

De fietspaden langs beide kanten op de Windberg in Wemmel zijn in 2021 volledig vernieuwd. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Er kwam een petitie van buurtbewoners en handelaars door de lange omleidingswegen die tijdens de werken moesten worden afgelegd. Iedereen was blij dat de werken in het najaar van 2021 uiteindelijk achter de rug waren, maar drie jaar later de fietspaden langs twee kanten opnieuw een lappendeken geworden.

“We kregen inderdaad heel wat klachten over de staat van de vernieuwde fietspaden op de Windberg”, legt schepen van Grondgebiedszaken Raf De Visscher uit. “Er moesten dringend werken gebeuren aan de nutsleidingen, want er dreigden lekken in de gas- en waterleidingen te ontstaan. Aan de huisaansluitingen zijn telkens vierkanten uit de fietspaden gegraven en over de hele lengte van beide fietspaden is een sleuf gegraven om de leidingen te vernieuwen. Als alles wordt toegelegd en er op die plaatsen opnieuw asfalt wordt gegoten, dan krijg je inderdaad een lappendeken.”

De gemeente Wemmel betreurt dat het Agentschap Wegen en Verkeer bij de werken in 2021 de nutsleidingen niet mee aangepakt heeft. “Zeker omdat de staat van de nutsleidingen slecht bleek te zijn, met de werken nu als gevolg. Dat vinden wij als gemeente ook heel jammer, maar de fietspaden worden opnieuw heraangelegd. We hopen dat dit snel mogelijk kan gebeuren en mikken op eind oktober, maar met wegenwerken weet je nooit”, besluit De Visscher.