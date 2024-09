Verstoorde dienstregeling bij De Lijn: helft van de bussen rijdt in Vlaams-Brabant

Door een vakbondsactie van het gemeenschappelijk vakbondsfront van De Lijn is er vandaag een algemene staking. Daardoor is de dienstregeling verstoord en rijden er minder bussen en trams in Vlaanderen. In onze provincie zou ongeveer de helft van de bussen uitrijden. Via de website en de app van de openbare vervoersmaatschappij zie je welke bussen wanneer rijden.