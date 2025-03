Vervoerregio Vlaamse Rand rolt samen met Haviland deelsysteem van 265 fietsen uit

De nieuwe deelfietsen zijn 24/7 beschikbaar en zijn te ontlenen via de nextbike-app of telefonisch. De tarieven zijn laagdrempelig. Zo kan je al een ritje maken vanaf 1 euro. Frequente gebruikers kunnen een abonnement nemen. Het inleveren van de fiets na gebruik kan in gelijk welk nextbike-punt. “Met de lancering van dit deelfietssysteem zet de Vlaamse Rand een belangrijke stap richting duurzamen mobiliteit en verhogen we de leefbaarheid in onze regio,” zegt voormalig voorzitter van de Vervoerregio Vlaamse Rand Stijn Quaghebeur. “We bieden een betaalbaar, flexibel en milieuvriendelijk alternatief voor de auto en stimuleren zo de combinatie van fiets en openbaar vervoer.”

Voor de uitrol van het systeem krijgt de vervoerregio Vlaamse subsidies. Intercommunale Haviland engageert zich voor de coördinatie van het systeem. “Haviland ondersteunt de steden en gemeenten in onze regio bij allerlei mobiliteitsprojecten die een positieve impact hebben op de bereikbaarheid, sociale inclusie, het milieu en de leefbaarheid in onze regio. De opdracht van de coördinatie van een regionaal fietsdeelsysteem past daar perfect in,” aldus directeur Stephan Verwee.

Tot 9 april kan je het systeem uitproberen. Door de code FIETS60 in te voeren bij registratie in de app kan je een uur lang gratis fietsen.