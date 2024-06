Vlaanderen start met opmaak ruimtelijke plannen herinrichting A8: “Werken beginnen in 2029”

De kruispunten met verkeerslichten op de A8 zorgen dagelijks voor ongewenste verkeerssituaties en files tot aan en op de Ring rond Brussel. Om de problemen aan te pakken werkt De Werkvennootschap sinds 2022 aan een veilige en duurzame oplossing voor de A8 en haar omgeving. “Via verschillende onderzoeken wegen we de komende twee jaar de verschillende mogelijkheden met elkaar af. Op die manier formuleren we een onderbouwd antwoord op de verschillende vragen die leven over veilige oversteekplaatsen, een kwaliteitsvol en veilig verkeer, het aansluitingscomplex aan de Welkomstlaan en de ecologische verbinding langs de A8. Ook de varianten met een lokale verbindingsweg worden hierbij verder onderzocht” zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan moet eind 2026 klaar zijn. Daarna wordt een aannemer gezocht en de omgevingsvergunning aangevraagd. “De procedure is vandaag in gang gezet door de goedkeuring van de startnota door de Vlaamse regering”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Een goede landschappelijke inpassing van de weg is prioritair. Dat is niet alleen erg belangrijk voor de omgeving, maar ook voor alle omwonenden, zowel mens als dier.”

De publieke raadpleging en start binnenkort. De startnota ligt vanaf dan ter inzage gedurende 60 dagen en er komt ook een publieksmoment. Als alles goed gaat, moeten de werken in 2029 starten.