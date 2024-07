Volgende week extra hinder op Leonardkruispunt

Rijd je volgende week vanuit Zaventem richting Namen of Waterloo, dan doe je dat best niet via de Binnenring rond Brussel. Ter hoogte van het Leonardkruispunt wordt dan extra zware verkeershinder verwacht, omdat de tunnel van de Binnenring dicht gaat voor werken. Bovendien is er dan bovengronds ook maar één rijstrook beschikbaar. De tunnel van de Ring blijft dicht tot half september, vanaf 13 juli zijn er wel weer twee rijstroken open vanuit Zaventem. De tunnels onder het Leonardkruispunt zorgen al een tijd voor verkeershinder. Ze worden nog tot begin volgend jaar gerenoveerd.