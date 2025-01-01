Waversebaan in Elewijt krijgt verkeersdrempels, geen knip

Waversebaan in Elewijt krijgt verkeersdrempels, geen knip

De Waversebaan in Elewijt bij Zemst krijgt verkeersdrempels. Die komen er na tellingen, proefopstellingen en een bevraging bij de bewoners van de straat.

In september organiseerde de gemeente Zemst een bevraging bij de bewoners van de Waversebaan. Zij konden de proefopstelling zonder en met knip beoordelen. Het resultaat was representatief, maar de resultaten toonden geen duidelijke meerderheid voor één van de twee scenario’s.

Omdat er toch bekommernissen zijn over de overdreven snelheid in de Waversebaan werd beslist om geen verkeersknip aan te brengen, maar wel verkeersdrempels te installeren. Die moeten de straat verkeersveiliger maken.

