Wemmel stelt maximum laadtijd in aan laadpalen: “Met vier uur laden geraak je ver genoeg”

De voorbije tijd merkte de gemeente Wemmel op dat de parkeerplaatsen aan laadpalen voor elektrische wagens onterecht werd gereserveerd door eigenaars van elektrische wagens die deden alsof zij hun wagen aan het opladen waren. “Daarom hebben we een reglement ingevoerd dat gebaseerd is op de blauwe zone”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste. “Zo mag je maar maximum vier uur op een parkeerplaats aan een elektrische laadpaal staan. Tijdens die vier uur moet je effectief aan het opladen zijn en daarna moet je weg. Je mag er dus niet staan als je je wagen niet aan het opladen bent.”

Volgens de burgemeester is de controle hierop niet moeilijk. "We kunnen dat perfect nakijken", gaat Vansteenkiste verder. "We hebben een systeem dat het gebruik van de laadpalen digitaal monitort. Zo weten we perfect op welk moment welke laadpaal wordt gebruikt en ook hoe lang een wagen aan het opladen is. Zien we dat er een voertuig staat, terwijl die niet aan het opladen is, dan kunnen de gemeenschapswachten optreden en een GAS-boete uitschrijven. Ook als de laadtijd van vier uur wordt overschreden, ben je in overtreding."

Wemmel kiest bewust voor een laadtijd van vier uur. “Als je je wagen vier uur oplaadt, dan kan je gemakkelijk 100 tot 150 kilometer ver rijden. Dat moet voldoende zijn. We willen echt een einde maken aan het oneigenlijk gebruik van parkeerplaatsen die bedoeld zijn voor het opladen van elektrische wagens. Als je hardnekkig bent, dan kan je overigens worden weggesleept.”